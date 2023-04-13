Владельцы земельного пая, сданного в аренду, должны подать декларацию о доходах

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НКУ предусмотрено, что налоговым агентом плательщика НДФЛ — арендодателя по его доходу от предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Следовательно, доходы физического лица от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются НДФЛ по ставке 18 процентов и военному сбору по ставке 1,5 процента.

Если же граждане получили доходы от предоставления в аренду земельного пая арендатору — физическому лицу, то такие граждане должны самостоятельно отчитаться о полученных доходах путем подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Такая декларация подается до 1 мая года, следующего за годом получения дохода, и собственник земельного пая — арендодатель обязан самостоятельно начислять и уплатить НДФЛ и военный сбор.