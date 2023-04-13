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13 апреля 2023, 12:10 Читати українською

Владельцы земельного пая, сданного в аренду, должны подать декларацию о доходах

Владельцы земельного пая, сданного в аренду, должны подать право на доходы. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Владельцы земельного пая, сданного в аренду, должны подать право на доходы.
Фото: 24tv.ua

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НКУ предусмотрено, что налоговым агентом плательщика НДФЛ — арендодателя по его доходу от предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Следовательно, доходы физического лица от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются НДФЛ по ставке 18 процентов и военному сбору по ставке 1,5 процента.

Если же граждане получили доходы от предоставления в аренду земельного пая арендатору — физическому лицу, то такие граждане должны самостоятельно отчитаться о полученных доходах путем подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Такая декларация подается до 1 мая года, следующего за годом получения дохода, и собственник земельного пая — арендодатель обязан самостоятельно начислять и уплатить НДФЛ и военный сбор.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Abramon
Abramon
13 апреля 2023, 12:21
#
Також займіться власниками квартир, які здають в оренду помешкання і не сплачують податки там величезні суми несплачених податків в рік.
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 апреля 2023, 12:45
#
Не заважайте людям заробляти . Заможні громадяни- заможня країна.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 апреля 2023, 14:11
#
В смысле? Вы же хотите жить как «у эвропах» так могу сообщить в каждом налоговом законодательстве прописаны отдельным «кейсом» условия «жизни» для владельцев «доходных домов».
Или как привезти авто для продажи — так «барыга» а как квартиры сдавать за валютный нал, при этом платить тарифы «по заниженным» так это уже «заможни громадяни»?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 апреля 2023, 14:19
#
Да, именно так. Не …ите людям мозги во время военного положения.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 апреля 2023, 14:22
#
Ой какой умный!!! Мозги, людям, военное положение! А может пора навести порядок в этом вопросе, а не развешивать ярлыки -кто, кому и что?
+
0
parseval
parseval
13 апреля 2023, 13:11
#
А якшо цей дохід у вигляді натур. продуктів (зерноб олія і тд) то як це декларувати, це раз? І по друге як всі ці селяни будуть самі подавати декларації, навіть якшо це грошові виплати???
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