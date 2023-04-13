Владельцы земельного пая, сданного в аренду, должны подать право на доходы. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Владельцы земельного пая, сданного в аренду, должны подать декларацию о доходах
НКУ предусмотрено, что налоговым агентом плательщика НДФЛ — арендодателя по его доходу от предоставления в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.
При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.
Следовательно, доходы физического лица от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются НДФЛ по ставке 18 процентов и военному сбору по ставке 1,5 процента.
Если же граждане получили доходы от предоставления в аренду земельного пая арендатору — физическому лицу, то такие граждане должны самостоятельно отчитаться о полученных доходах путем подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах.
Комментарии - 6
Или как привезти авто для продажи — так «барыга» а как квартиры сдавать за валютный нал, при этом платить тарифы «по заниженным» так это уже «заможни громадяни»?