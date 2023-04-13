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13 апреля 2023, 10:11 Читати українською

Акции снижаются, а нефть дорожает: что нужно знать утром

Главные новости к этому утру.

Главные новости к этому утру.
Фото: zn.ua

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones снизился на 0,1%.

Снижение основных американских фондовых индексов произошло после публикации протоколов мартовского заседания Федеральной резервной системы. В ФРС убеждены, что экономика США вступит в рецессию в этом году из-за последствий банковского кризиса.

Комментарии ФРС свели на нет рост американского рынка акции в начале торгов на фоне снижения годовых темпов инфляции в стране. Индекс потребительских цен в марте вырос на 0,1% при прогнозе роста на 0,2%. В годовом выражении инфляция в США в марте составила 5% по сравнению с 5,6% в феврале (для сравнения — в России официальная годовая инфляция в марте была 3,5%).

Рынки Азии снижаются вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI упали на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизились на 0,5%, а японский Nikkei и китайский Shanghai Composite практически не изменились. Возможная рецессия в США ударит по экономикам и этих стран.

Нефть дорожает

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 2%, до $87,33 за баррель, а контракты на WTI прибавили 2,1%, до $83,26.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в среду, что страна может начать пополнять стратегические резервы нефти в этом году, которые снизились до самого низкого уровня с начала 1980-х.

Тем не менее, несмотря на недавнее сокращение добычи нефти странами, входящими в ОПЕК+, в новом отчете Управления энергетической информации США прогнозируется, что в 2024 и 2025 годы мировое предложение сырой нефти будет превышать спрос.

Акции Alibaba дешевеют: SoftBank продала почти все свои бумаги компании

По итогам вчерашних торгов капитализация Alibaba снизилась более чем на 3% после новостей о том, что японский холдинг SoftBank принял решение продать почти все имеющиеся у него акции китайской компании.

По данным Financial Times, что SoftBank, продал в этом году акции Alibaba на сумму около $7,2 млрд, сократив свою долю в компании до 3,8%.

Годом ранее японский холдинг продал акций Alibaba на $34 млрд, уменьшив свою долю в компании с 23,7% до 14,6%.

Причиной продажи акций Alibaba эксперты называют стремление Softbank укрепить свои денежные резервы на фоне серьезных убытков, которая понесла ее венчурная компания Vision Fund, являющаяся крупнейшим в мире инвестиционным фондом, ориентированным на технологии.

Между тем Alibaba потеряла более двух третей своей рыночной стоимости от максимумов, достигнутых в конце 2020 года, из-за усиления регулирующих мер в технологическом секторе Китая, замечает Reuters.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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