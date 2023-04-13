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13 апреля 2023, 11:14 Читати українською

Сколько беженцев не вернутся в Украину — исследование Gremi Personal

38% украинских беженцев останутся в Польше, 7% планируют переехать из Польши в другую страну, 55% вернутся в Украину. Об этом говорится в исследовании Gremi Personal.

38% украинских беженцев останутся в Польше, 7% планируют переехать из Польши в другую страну, 55% вернутся в Украину.
Фото: bbc.com

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Как изменились настроения украинцев

Из них 82% украинцев, которые планируют возвращаться, говорят, что приедут в Украину после победы. 8% сказали, что собираются домой уже весной, 6% планируют вернуться летом, и 4% — осенью.

Настроения украинцев заметно изменились за последние полгода. В октябре 2022 года всего 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, 22,4% имели целью поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться как только закончится. война.



«Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода. Это может свидетельствовать о ряде факторов. Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие люди уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Читайте: Беженцы из Украины уплатили в Польше налогов на 2 миллиарда евро. Это втрое больше, чем страна тратит на беженцев

В агентстве также отмечают, что важный фактор, который повлиял на планы украинцев остаться — открытие украинских бизнесов в Польше.

Начиная со второй половины прошлого года, более 10 тыс. украинских компаний открылись в Польше, стремящихся снять на работу украинцев. Следовательно, у высококвалифицированных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах, появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.

Большинство украинцев, которые находятся в Польше длительное время, изучают или уже выучили польский язык, что также открывает новые горизонты на рынке трудоустройства.

Опрос, который проводился в марте этого года, показывает, что только 10% украинцев не стремятся выучить польский язык, столько же сказали, что уже выучили его в совершенстве. 30% респондентов могут свободно общаться, а 50% — в процессе изучения, но признаются, что им трудно дается.

Польша приняла больше украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Здесь живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона наших граждан. А по данным управления социального страхования ZUS официально трудоустроены уже 739 тыс. украинцев.

Как проводился опрос

Опрос провел аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal, в котором приняли участие 1270 находящихся в Польше от 24 февраля украинцев. Опрос проводился в течение марта этого года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MrDean
MrDean
13 апреля 2023, 11:38
#
Слушок о всеобщей мобилизации, продолжение войны без виду о прекращении огня и экономика в развалинах… так себе перспектива для возвращения. 55% смело делим на два, вот столько и вернётся
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