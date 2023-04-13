За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 180590 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов и 5 БПЛА. Потери врага за 12 апреля
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 180590 (+540) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков — 3646 (+0) ед.,
- боевых бронированных машин — 7053 (+10) ед.,
- артиллерийских систем — 2777 (+7) ед.,
- РСЗО — 535 (+0) ед.,
- средства ПВО — 283 (+1) ед.,
- самолетов — 307 (+0) ед.,
- вертолетов — 293 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+5),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5637 (+7) ед.,
- специальная техника — 320 (+1).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии