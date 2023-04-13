США предоставили Украине с начала войны $15,5 миллиарда бюджетной поддержки

«Соединенные Штаты являются самыми большими донорами финансовой помощи для Украины. Объем прямой бюджетной поддержки достигает $15,5 млрд с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что в рамках весенних собраний МВФ и Всемирного банка министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем Министра финансов США по международным делам Джеем Шамбо.

Стороны обсудили состояние экономики Украины, сотрудничество с международными партнерами по финансированию быстрого восстановления, а также необходимость усиления санкционного давления на страну-агрессора.

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«Правительство Украины продолжает полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарен за ритмичность и прогнозируемость предоставления средств в этом году, что позволяет обеспечить своевременное исполнение бюджета», — отметил Марченко.