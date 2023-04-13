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13 апреля 2023, 9:10 Читати українською

США предоставили Украине с начала войны $15,5 миллиарда бюджетной поддержки

С начала полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты Америки предоставили Украине $15,5 млрд финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в фейсбуке.

С начала полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты Америки предоставили Украине $15,5 млрд финансовой помощи.
Фото: facebook/minfin.gov.ua

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Помощь США

«Соединенные Штаты являются самыми большими донорами финансовой помощи для Украины. Объем прямой бюджетной поддержки достигает $15,5 млрд с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что в рамках весенних собраний МВФ и Всемирного банка министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем Министра финансов США по международным делам Джеем Шамбо.

Стороны обсудили состояние экономики Украины, сотрудничество с международными партнерами по финансированию быстрого восстановления, а также необходимость усиления санкционного давления на страну-агрессора.

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«Правительство Украины продолжает полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарен за ритмичность и прогнозируемость предоставления средств в этом году, что позволяет обеспечить своевременное исполнение бюджета», — отметил Марченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
13 апреля 2023, 9:25
#
Гарні новини, дай Бог і надалі отримувати не меньше допомоги від партнерів
+
0
MrDean
MrDean
13 апреля 2023, 10:24
#
Эх, мечты
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