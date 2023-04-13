С начала полномасштабного российского вторжения Соединенные Штаты Америки предоставили Украине $15,5 млрд финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в фейсбуке.
США предоставили Украине с начала войны $15,5 миллиарда бюджетной поддержки
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Помощь США
«Соединенные Штаты являются самыми большими донорами финансовой помощи для Украины. Объем прямой бюджетной поддержки достигает $15,5 млрд с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что в рамках весенних собраний МВФ и Всемирного банка министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем Министра финансов США по международным делам Джеем Шамбо.
Стороны обсудили состояние экономики Украины, сотрудничество с международными партнерами по финансированию быстрого восстановления, а также необходимость усиления санкционного давления на страну-агрессора.
Читайте также: Украина рассчитывает получить от США первый транш из почти $10 миллиардов
«Правительство Украины продолжает полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарен за ритмичность и прогнозируемость предоставления средств в этом году, что позволяет обеспечить своевременное исполнение бюджета», — отметил Марченко.
Комментарии - 2