Украинский стартап Zeely привлек $1 миллион инвестиций

Zeely, украинский стартап, попавший в поле зрения технических специалистов, привлек $1 млн в рамках нового раунда финансирования. Об этом пишет Forbes со ссылкой на TechCrunch .

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Привлечение инвестиций

В список новых спонсоров Zeely вошли украинский VC Vesna.Capital, Angel One Fund (украинский фонд), Imaguru Ventures и Мурат Абдрахманов (инвестор Udemy), Адриан Дж. Сливоцкий (партнер Oliver Wyman) и ZAS Ventures.

Zeely планирует использовать новые инвестиции для интеграции с TikTok и платежными системами, а также для расширения возможностей искусственного интеллекта. Компания утверждает, что в текущем году коэффициент эффективности инвестиций (ARR) достигнет $3 млн.

В Zeely сообщают, что его приложение может быстро создать интернет-магазин на мобильном телефоне, а также позволить бизнесу быстро и легко продвигать себя на платформах социальных сетей. И уверяют, что платформа на основе искусственного интеллекта способна автоматически генерировать текстовый и визуальный контент для интернет-магазинов и рекламных креативов, а также инструменты аналитики и управления.

Что известно о стартапе

Пользователи Zeely пока разбросаны по США, Великобритании и развивающимся рынкам, таким как Бразилия и Мексика. Приложение используется компаниями в сфере услуг, таких как красота и уход, коучинг, а также розничная торговля.

Стоимость ежемесячной подписки начинается с $19,99, однако, по словам соучредительницы Алины Бондаренко, большинство латиноамериканских пользователей выбирают бесплатную версию продукта. Сейчас 80% платных пользователей приложения из США и Великобритании.

Пока Zeely тестирует бета-версию интеграции API Stripe, чтобы пользователи могли принимать разные способы оплаты.