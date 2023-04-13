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13 апреля 2023, 9:00 Читати українською

Мировые цены на сахар достигли максимума за 11 лет

Мировые цены на сахар достигли максимума за 11 лет, то есть с октября 2011 года. На подорожание продукта влияют негативные прогнозы по урожаю в странах-экспортерах и цены на нефть, пишет агентство Bloomberg .

Мировые цены на сахар достигли максимума за 11 лет, то есть с октября 2011 года.
Фото: rbc.ua

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Как изменились цены

Так, майские фьючерсы на сахар на лондонской бирже ICE 12 апреля 2023 года остановились на отметке в 701,5 долл/тонна. Удорожание длится второй месяц подряд.

«После снижения прогнозов производства в основных странах, «рынок сахара очень напряжен», — рассказал журналистам аналитик парижского консалтингового агентства Agritel Франсуа Тори.

Отмечается также, что важнейший представитель на рынке сахара Индия предупреждает, что, вероятно, сократит экспорт продукта в течение 2023 года. Другие крупные азиатские производители (Пакистана, Таиланда) тоже говорят о снижении урожая сахарного тростника.

При этом есть опасения, что на фоне удорожания нефти бразильские и индийские заводы могут перенаправить больше сахарного тростника на производство этанола. Производители в этих странах могут решать, производить больше сахара или биотоплива, в зависимости от того, что более привлекательно.

Цены на сахар в Украине.

Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев написал в телеграм-канале, украинцам по этому поводу переживать не стоит. Все потому, что страна не импортирует этот вид продукта, а сама обеспечивает внутренние потребности сахара.

«Собственные объемы производства в 2022 году (1,33 млн тонн) хоть и сократились по сравнению с довоенными, но полностью покрывают внутреннюю потребность», — сообщил политик.

Как отметил Гетьманцев, в 2022/2023 маркетинговом году, который длится с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, Украина уже отгрузила на экспорт в 4,8 раза больше сахара, чем в прошлом году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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