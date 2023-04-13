Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов

«Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до $300 млн в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

В телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль написал: «Подписали соглашение о предоставлении гранта на 200 млн долларов Мультидонорского целевого фонда для восстановления энергетики Украины. Вместе с Всемирным банком и другими партнерами активизируем проекты по восстановлению нашей страны».