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13 апреля 2023, 8:46 Читати українською

Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов

Украина получит от Всемирного банка грант в размере $200 миллионов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Об этом пишет Bloomberg.

Украина получит от Всемирного банка грант в размере $200 миллионов.
Фото: lb.ua

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«Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до $300 млн в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

В телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль написал: «Подписали соглашение о предоставлении гранта на 200 млн долларов Мультидонорского целевого фонда для восстановления энергетики Украины. Вместе с Всемирным банком и другими партнерами активизируем проекты по восстановлению нашей страны».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Kaleso
Kaleso
13 апреля 2023, 9:30
#
Ахмедов і сам може востановити може краще їх хлопцям відправити
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TAN72
TAN72
13 апреля 2023, 9:54
#
Ну значит тарифы на электроэнергию можно не повышать.
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alexat3107
alexat3107
13 апреля 2023, 11:04
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Надо, смешные тарифы за электрику, тем более её нужно готовить к следующей зимы. Я плачу за двухкомнатную квартиру 150 грн. в месяц, а могу больше, только бы наши всё сделали, чтоб не было проблем со светом зимой.
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