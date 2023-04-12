Курс валют на вечер 12 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 22 копейки в покупке и продаже.

Валюта Открытие 12 апреля Закрытие 12 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,93/40,32 40,15/40,54 22/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,66−37,80, евро — 40,84−41,00 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.