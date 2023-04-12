К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 22 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 12 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 12 апреля
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Закрытие 12 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,93/40,32
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40,15/40,54
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22/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,66−37,80, евро — 40,84−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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