Британия ввела санкции против супруги Медведчука и родственников российских миллиардеров

Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко — супруги подозреваемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука, родственников российских миллиардеров Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова. Об этом говорится в сообщении офиса по применению финансовых санкций Казначейства страны.

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Так, в санкционный список попали родственники нескольких российских олигархов. В частности Владимир Скоч, отец депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, а также дочь миллиардера Варвара. Вдвоем они владеют активами депутата (доля в USM 30%, в аэропорту Внуково 61,5%). Состояние Андрея Скоча и его семьи российский Forbes в 2022 году оценил в $4,7 млрд.

Кроме того, под санкциями оказались супруга основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова ($1,7 млрд в 2022 году) Наталья и дети бизнесмена Татьяна и Феликс Евтушенковы.

В списке также дочь члена Совета Федерации от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова ($10,5 млрд в 2023 году) Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев — тезка и однофамилец проживающего в Швейцарии экс-министра прессы и информации Дагестана. Источники русского Forbes называли его родственником Керимовым.

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Также в списке два уроженца Кипра, корпоративные юристы Христодулос Вассилиадес и Деметрис Иоаннидес. Первый внесен в список санкций в связи за сотрудничество с олигархом Алишером Усмановым, второй — за предоставление услуг Абрамовичу, говорится в сообщении.

Под санкции также попал холдинг USM, основанный Усмановым. В обосновании санкций указано, что USM принадлежит или контролируется непосредственно или косвенно лицом, «получающим выгоду от поддержки правительства России, а именно Алишером Усмановым», а также что USM «занимается бизнесом в секторах стратегической значимости для правительства России, а именно в российском добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий».

Кроме того, под санкции подверглись еще две компании, которые правительство Великобритании считает связанными с Усмановым: Curzon Square Limited и Hanley Limited. Компанию Meritservus HC Limited правительство Великобритании связывает с Романом Абрамовичем.

Санкционный список

В санкционном списке Великобритании теперь 1559 физических лиц и 184 юридических лица. Активы попавших под санкции в Великобритании подлежат заморозке.