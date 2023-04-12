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12 апреля 2023, 10:01 Читати українською

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики, в Wells Fargo ожидают снижение S&P 500: что нужно знать утром

Главные новости к этому утру.

Главные новости к этому утруВо вторник американские индексы торговались разнонаправленноS&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,4%, а индекс Dow Jones вырос на 0,3%.
Фото: pixabay.com

Во вторник американские индексы торговались разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,4%, а индекс Dow Jones вырос на 0,3%.

Основные фондовые индексы США торгуются без ярко выраженной динамики второй день подряд, так как инвесторы ждут выхода ключевых данных по инфляции в марте.

Опрошенные Dow Jones экономисты ожидают, что в марте цены выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, инфляция в годовом исчислении по итогам марта прогнозируется на уровне 5,2% по сравнению с 6% месяцем ранее.

Инвесторы также ждут начала сезона отчетности в США. В эту пятницу свои квартальные отчеты представят крупные американские банки, такие как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, а также крупнейший в мире управляющий активами — компания BlackRock.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,2%, японский Nikkei прибавил 0,6%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, а гонконгский Hang Seng и сингапурский STI снизились на 0,8% и 0,5% соответственно.

Инвесторы в Азии также ожидают выхода ключевых данных по инфляции в США, которые определят дальнейшую политику Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

Wells Fargo: S&P 500 может снизиться на 10% в ближайшие 3−6 месяцев

Эксперты одно из крупнейших банков США прогнозируют, что в течение следующих 6 месяцев индекс S&P 500, вероятно, снизится до 3 700 пунктов — это минимум с ноября 2022 года.

Такой прогноз аналитики из Wells Fargo связывают с продолжающейся агрессивной денежно-кредитной политикой ФРС, потенциальными проблемами с капиталом и ликвидностью, вызванными банковским кризисом, а также сокращением реальных доходов потребителей в США.

Тем не менее в банке сохранили целевой уровень на конец 2023 года для S&P 500 на уровне 4 200 пунктов, что предполагает рост индекса чуть более чем на 2% от текущих значений.

МВФ: банковский кризис ухудшает перспективы мировой экономики

Во вторник МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики в 2023 до 2,8% по сравнению с экономическим ростом в 2022 году на уровне 3,4%.

Все — из-за последствий банковского кризиса, который привел к изменению расчетов потенциального роста глобальной экономики на этот год. В МВФ отметили, что после начала банковского кризиса финансовые условия ужесточились, что, вероятно, повлечет за собой снижение объемов кредитования и экономической активности. Это, в свою очередь, повлияет на глобальный рост экономики.

В МВФ также предупредили, что слабый экономический рост, вероятно, сохранится в течение многих лет. В международной организации ожидают, что до 2028 года среднегодовой глобальный рост экономики будет оцениваться в 3%, что является самым низким среднесрочным прогнозом с 1990 года.

Такие ожидания связаны с последствиями пандемии COVID-19, старением рабочей силы во всем мире, а также геополитической раздробленностью.

Между тем в МВФ ожидают, что глобальная инфляция снизится с 8,7% в 2022 году до 7% в этом году и до 4,9% в 2024 году.

Источник: Минфин
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