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12 апреля 2023, 9:02 Читати українською

НБУ объяснил, с чем связано снижение инфляции в марте

В марте 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) и дальше замедлялась — до 21,3% с 24,9% в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

В марте 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) и дальше замедлялась — до 21,3% с 24,9% в феврале.
Фото: replyua.net

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С чем связано снижение инфляции

«Стремительное снижение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и горючего, лучшей ситуацией в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной ситуацией в наличном сегменте валютного рынка. В то же время, замедление инфляции также в основном объясняется эффектами базы сравнения в прошлом году», — заявили в НБУ

Базовая инфляция в марте снизилась до 19,8% г/г с 22,7% г/г в феврале

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 23,5% г/г). Как и в феврале, это в значительной степени объясняется лучшей, чем ожидалось, ситуацией в энергетике.

Так, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. В условиях достаточного предложения на внутреннем рынке и снижения экспортных цен медленнее росла стоимость молочных продуктов и подсолнечного масла.

Улучшение курсовых ожиданий, в том числе на фоне укрепления наличного курса гривны, способствовало снижению темпов удорожания импортных продуктов.

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Рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (18,8% г/г). С одной стороны, такая динамика была ожидаемой из-за эффектов базы сравнения в прошлом году.

Кроме того, благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,4% г/г). Туристические услуги, услуги общепита и гостиниц, а также аренда дорожали медленнее.

Это может объясняться улучшением ситуации с энергоснабжением, более слабым спросом и эффектами высокой базы сравнения, сформированными масштабным перемещением населения в начале полномасштабного вторжения. Скорее росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты — под влиянием увеличения расходов и меньшего предложения на фоне постепенного восстановления спроса. Также, учитывая сохранение высокого спроса, ускорилось подорожание услуг электриков и сантехников.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 31,6% г/г

Медленнее росли цены на молоко благодаря достаточному предложению в условиях слабого спроса и уменьшению мировых цен. Более низкими темпами дорожала мука, крупы и сахар, учитывая достаточные для удовлетворения внутреннего спроса урожаи прошлого года. Притормозил рост стоимости мяса, учитывая эффекты от уменьшения цен на корма и слабый спрос.

«Снижение импортных цен и благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили замедление удорожания цитрусовых и бананов. В то же время, более высокими темпами дорожали тепличные овощи и морковь, сократились темпы падения цен на капусту. Это, прежде всего, объясняется исчерпанием временных эффектов теплой погоды в зимние месяцы», — говорится в сообщении.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 13,5% г/г

Под влиянием достаточного импортного предложения и укрепления наличного курса гривны медленнее дорожали табачные изделия и алкогольные напитки, последние — учитывая более слабый спрос.

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Притормозил рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо. Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжал сдерживать административную инфляцию.

Существенно снизились темпы подорожания горючего — до 27,9% р/с

Это объясняется наличием значительных запасов и снижением мировых цен на нефть.

«Инфляция третий месяц подряд замедляется быстрее прогноза НБУ благодаря преобладанию предложения продовольствия над спросом, лучшей ситуации в энергетике, а также последовательной монетарной политике НБУ, направленной на поддержание курсовой устойчивости и увеличение привлекательности гривневых сбережений.

Улучшение инфляционных и курсовых ожиданий дополнительно способствует ослаблению фундаментального инфляционного давления. В то же время риски для инфляционной динамики сохраняются прежде всего из-за высокого уровня неопределенности, связанного с войной", — отметил регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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