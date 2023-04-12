За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 180 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
730 российских оккупантов и 2 танка. Потери врага за 11 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 180050 (+730) человек ликвидировано,
- танков — 3646 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7043 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2770 (+5) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2334 (+2),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5630 (+10) ед,
- специальная техника — 319 (+3).
Источник: Минфин
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