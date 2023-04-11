В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о Международном валютном фонде и Украине. Почему МВФ это плохо, и почему его помощь тормозит развитие страны.
Почему МВФ это плохо. Как его помощь тормозит развитие страны (видео)
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Про «репарации» — многие уже поняли, что это скорее сказки для «легко уверовавших», поскольку даже отобрать у РФ как поняли все — не так просто, потому что в развитых странах действуют законы и суды, которые могут тянуться годами.
А то что Украина обратилась к МВФ — это от безысходности, а не потому что потом будет «куча денег». Видимо во власти знают как сейчас тяжело даются даже суммы вроде 1 млрд. долларов, особенно на фоне поголовного разворовывания, т.к. коррупция во время войны никуда не делась, а даже усилилась. На Западе тоже не дураки сидят, чтобы раздавать кучу денег налево и направо — «лишь бы восстановились».
Тут я куда больше соглашусь с прогнозом Арестовича что будет после войны:
— 12 миллионов беженцев;
— разрушенная экономика, инфраструктура и жилье;
— большой внешний долг;
— нехватка рабочих рук;
— возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом;
— непонятно, как закончится война и какие будут компенсации от Запада, «будут ли нам действительно помогать» и будут ли гарантии тем инвестициям, которые обещают на Западе сегодня.
Но пока — конечно, проще всего верить в сказки про «кучу денег для Украину» в будущем :))