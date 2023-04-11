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11 апреля 2023, 17:03 Читати українською

Почему МВФ это плохо. Как его помощь тормозит развитие страны (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о Международном валютном фонде и Украине. Почему МВФ это плохо, и почему его помощь тормозит развитие страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Сергій Т
Сергій Т
11 апреля 2023, 17:15
#
Не згоден, що МВФ — це погано.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 апреля 2023, 17:50
#
Обгрунтуй
+
0
xapyga
xapyga
11 апреля 2023, 19:46
#
У Греции спроси.
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
11 апреля 2023, 18:54
#
Автор хоть и считает себя экспертом, но (не в обиду) — явно живёт в иллюзиях. МВФ дало прогноз в 3% роста, и это оптимистичный прогноз на случай быстрого окончания войны, а по факту она может ещё и год-два продлиться — особенно если окажется, что слитые документы о грядущем «контрнаступлении» подтвердят вероятные скромные результаты.

Про «репарации» — многие уже поняли, что это скорее сказки для «легко уверовавших», поскольку даже отобрать у РФ как поняли все — не так просто, потому что в развитых странах действуют законы и суды, которые могут тянуться годами.

А то что Украина обратилась к МВФ — это от безысходности, а не потому что потом будет «куча денег». Видимо во власти знают как сейчас тяжело даются даже суммы вроде 1 млрд. долларов, особенно на фоне поголовного разворовывания, т.к. коррупция во время войны никуда не делась, а даже усилилась. На Западе тоже не дураки сидят, чтобы раздавать кучу денег налево и направо — «лишь бы восстановились».

Тут я куда больше соглашусь с прогнозом Арестовича что будет после войны:

— 12 миллионов беженцев;
— разрушенная экономика, инфраструктура и жилье;
— большой внешний долг;
— нехватка рабочих рук;
— возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом;
— непонятно, как закончится война и какие будут компенсации от Запада, «будут ли нам действительно помогать» и будут ли гарантии тем инвестициям, которые обещают на Западе сегодня.

Но пока — конечно, проще всего верить в сказки про «кучу денег для Украину» в будущем :))
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