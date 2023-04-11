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11 апреля 2023, 16:32 Читати українською

Владельцев уничтоженного в результате войны имущества освободили от уплаты налога на недвижимость

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 7632 по освобождению от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 7632 по освобождению от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости.
Фото: varta1.com.ua

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Освобождение от уплаты налога за землю

Так, освобождение от уплаты за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Освобождение от уплаты налога на недвижимость

Освобождение от уплаты налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет действовать, если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

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Освобождение от уплаты единого налога

В то же время освобождение от единого налога четвертой группы происходит с 1 марта 2022 за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.

По словам Железняка, нормы не распространяются на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация РФ завершились до 1 мая 2022 года.

Источник: Минфин
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