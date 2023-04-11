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11 апреля 2023, 15:00 Читати українською

Google в Южной Корее оштрафовали на 32 миллиона долларов

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 42,1 миллиарда вон, что в расчете на доллары 31,88 миллиона. В LBLV это связывают с блокированием выпуска мобильных игр на платформе конкурента.

По информации Корейской комиссии по справедливой торговле (KFTC), дочерняя компания Alphabet укрепила свою позицию на местном рынке, нанося ущерб доходам и ценности One Store. Сообщается, что Google требовал от производителей видеоигр размещать игры только на Google Play.

В компании сообщили, что представят план действий после окончательного решения KFTC. В Google подчеркнули, что вложили много средств в успех и развитие разработчиков, поэтому заинтересованы в позитивном решении вопроса.

Антимонопольный регулятор сообщил, что действия техгиганта являются частью плана властей по обеспечении работы справедливых рынков. От действий Google, по мнению регулятора, пострадали такие производители видеоигр как Nexon, Netmarble, NCSOFT, а также другие, не такие крупные компании.

В LBLV напомнили, что два года назад Google выплатила штраф размером более чем 200 миллиардов вон за блокирование настроенных версий О С Андроид.

Сегодня акции технологического гиганта Google снизились на 1,79 % до 106,95 доллара.

Иван Зенин, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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