Хедж-фонды делают ставку на падение S&P 500, инвесторы ожидают данные по инфляции в США: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,1%, индекс Dow Jones — 0,3%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись практически без изменений, поскольку инвесторы замерли в ожидании данных по индексу потребительских цен (будут опубликованы в среду) и индексу цен производителей в (появятся в четверг). Оба показателя инфляции могут дать дополнительное представление о том, как Федеральная резервная система может продолжить свою кампанию по повышению процентных ставок.

Акции Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,4%, японский Nikkei прибавил 1,3%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, а сингапурский STI и китайский Shanghai Composite снизились на 0,1% и 0,4% соответственно.

Инвесторы в регионе надеются на то, что центральные банки азиатских стран приостановят или вовсе прекратят повышения процентных ставок, какие бы действия ни предприняли в ФРС, пишет Reuters.

Инвесторы ждут повышения процентных ставок в США в мае

По данным Bloomberg, срочный рынок закладывает более чем 80% вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки в следующем месяце.

Тем не менее трейдеры по-прежнему предполагают снижение ставок к концу этого года.

Между тем, по прогнозам опрошенных Bloomberg экономистов, инфляция в США в марте, вероятно, снизится до 5,1% по сравнению с 6% в феврале.

Объем ставок хедж-фондов на падение индекса S&P 500 достиг десятилетнего максимума

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, американские хедж-фонды увеличили свои чистые короткие позиции по фьючерсам на индекс S&P 500 примерно до 321 тыс. контрактов — это максимум с ноября 2011 года, когда рейтинговые агентства снижали суверенный кредитный рейтинг США.

Хедж-фонды ждут, что американский фондовый рынок продолжит падать на фоне ухудшения экономических данных и дальнейшего снижения корпоративных доходов.

После недавнего рыночного ралли в акциях технологических компаний хедж-фонды закрывают свои длинные позиции в бумагах представителей IT-сектора самыми быстрыми темпами за последние 15 месяцев, пишет Bloomberg.

Инфляция в Китае достигла 18-месячного минимума

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 0,7% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом роста с сентября 2021 года. В феврале инфляция в Китае составляла 1,0% в годовом выражении.

В отличие от роста цен во всем мире, инфляция в Китае замедляется, поскольку потребительский и промышленный секторы все еще восстанавливаются от последствий пандемии COVID-19, отмечают эксперты.

По мнению экономистов, потребительская инфляция в стране не будет соответствовать официальным целям Пекина на этот год (3%). При этом в 2022 году цены в стране выросли на 2%.