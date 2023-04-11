За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 179320 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
500 российских оккупантов и 1 вертолет. Потери врага за 10 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 179320 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3644 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7038 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2765 (+15) ед,
- РСЗО — 535 (+1) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2332 (+9),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13) ед,
- специальная техника — 316 (+5).
Источник: Минфин
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