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11 апреля 2023, 13:05 Читати українською

С 1 апреля проект «Семейные молочные фермы» изменил условия продукта «Инвестиционная ссуда»

С 1 апреля 2023 года начали действовать новые условия финансового продукта «Инвестиционная ссуда» от проекта «Семейные молочные фермы». В частности, был повышен минимальный взнос с 30 000 грн до 40 000 грн.

С 1 апреля 2023 года начали действовать новые условия финансового продукта «Инвестиционная ссуда» от проекта «Семейные молочные фермы».

Полученные средства будут направлены на повышение эффективности деятельности и поддержку ферм-участников «Семейных молочных ферм». В частности, планируется сосредоточить максимальные усилия на организации молочной переработки, что улучшит рентабельность деятельности. В общей сложности до конца 2023 года «Семейные молочные фермы» планируют увеличить сетку до 7 сыроварен.

С сентября 2022 года количество партнеров воспользовавшихся «Инвестиционной ссудой» возросло до 124 человек, а общий размер их взноса составил почти 9 млн грн.

«Инвестиционная ссуда» — это инструмент для получения пассивного дохода от проекта «Семейные молочные фермы». Воспользоваться им могут только физические лица-резиденты Украины. Он позволяет получить доход в ориентировочном размере 20% годовых, состоящий из двух частей: гарантированная — 10% годовых плюс инвестиционная премия — зависит от результатов деятельности проекта «Семейные молочные фермы» за год, прогнозировано это еще от 10% годовых. Подробную информацию об «Инвестиционном ссуде» можно узнать на вебсайте «Семейных молочных ферм».

Источник: Минфин
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