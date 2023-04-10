Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацкомиссия внесла в список ненадежных еще 14 инвестпроектов
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Кого внесли в список
В сообщении Нацкомиссии речь идет о:
- Life is good company;
- Lig ltd;
- Hermes-ltd;
- Uniteto;
- Bestwaycoop;
- Raceoption;
- QUOTEX;
- INTRADE BAR;
- LiteFinance;
- FXopen;
- ICMarkets;
- DERIV;
- Deriv A FINANCE COMPANY;
- Вантаж.
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Источник: Минфин
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