Нацкомиссия внесла в список ненадежных еще 14 инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Кого внесли в список

В сообщении Нацкомиссии речь идет о:

Life is good company;

Lig ltd;

Hermes-ltd;

Uniteto;

Bestwaycoop;

Raceoption;

QUOTEX;

INTRADE BAR;

LiteFinance;

FXopen;

ICMarkets;

DERIV;

Deriv A FINANCE COMPANY;

Вантаж.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.