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10 апреля 2023, 19:04 Читати українською

Годовая инфляция в Украине замедлилась до 21,3% — Госстат

Потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 21,3%, что меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее, составлявшая 24,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 21,3%, что меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее, составлявшая 24,9%.
Фото: finbalance.com.ua

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По данным Госстата, месячная инфляция ускорилась до 1,5% до 0,7% (в январе — 0,8%, в феврале — 0,7%). С начала года цены выросли на 3,0%.

Что подорожало больше всего

Продукты питания за год подорожали на 26,5%. Больше всего подорожали яйца — на 79,8% и фрукты — 44,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 22,1%, на одежду и обувь — на 3,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,6%.

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Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 24,9%, здравоохранение на 14,5%, транспорт — на 27,1% (в т.ч. горючее — на 27,9%).

Цены на связь выросли на 13,2%, на отдых и культуру — на 14,8%, на образование — на 9,6%, рестораны и гостиницы подорожали — на 22,3%, разные товары и услуги на 18,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
10 апреля 2023, 19:08
#
А гривня укрепляется! Цирк да и только!!!
+
0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 19:24
#
Помітне укріплення гривні позитивно впливає на сповільнення темпів інфляції.
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