Рада отменила налоги на импорт товаров для нужд обороны

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы по освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram .

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Принятие соответствующих законопроектов № 9061 и № 9062 в целом поддержали 317 и 316 нардепов.

«Идея: освободить от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, принадлежащих Минобороны, ВСУ, а также другим образованиям в соответствии с законами Украины военным формированием, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства, помещенные в таможенный режим переработки вне таможенной территории Украины, и/или продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания», — пояснил Железняк.

По его словам, также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

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Что освобождается от налогообложения

В сопроводительных документах говорится, что речь идет об освобождении от налогообложения ввоза в Украину следующих видов продукции: порох, взрывчатые вещества, специальная химия для производства боеприпасов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, автомобилей специального назначения, радиолокационных станций, мобильных ремонтных мастерских, используемых в оборонных целях, военных кораблей и катеров.