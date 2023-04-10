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10 апреля 2023, 16:01 Читати українською

Рада уволила главу Счетной палаты Пацкана

Верховная Рада на сегодняшнем заседании, 10 апреля, уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

Верховная Рада на сегодняшнем заседании, 10 апреля, уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана.
Фото: rp.gov.ua

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За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (освобождению от должности) проголосовали 250 народных депутатов.

Согласно решению, Пацкан также перестает быть членом Счетной палаты.

Следующим главой ведомства может стать Геннадий Плисс.

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Напомним

Ранее Минфин писал о том, что сотрудники НАБУ и САП сообщили Валерию Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье.

Позже Пацкан заявил, что написал заявление об отставке и объяснил причины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 апреля 2023, 17:27
#
Поменяли одного черта на другого.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 апреля 2023, 17:37
#
Ахметовские завыли.За 5 копеек они не будут работать,а я буду. 300 штук на дороге не валяются. https://gordonua.com/amp/blogs/fursa/dlya-vyplat-voennym-hotyat-sokratit-zarplaty-chlenov-nabsovetov-i-nacbanka-v-itoge-budet-deficit-byudzheta-i-vozmozhnosti-platit-voennym-umenshatsya-1658855.html
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