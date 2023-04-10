Рада уволила главу Счетной палаты Пацкана

Верховная Рада на сегодняшнем заседании, 10 апреля, уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

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За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (освобождению от должности) проголосовали 250 народных депутатов.

Согласно решению, Пацкан также перестает быть членом Счетной палаты.

Следующим главой ведомства может стать Геннадий Плисс.

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Напомним

Ранее Минфин писал о том, что сотрудники НАБУ и САП сообщили Валерию Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье.

Позже Пацкан заявил, что написал заявление об отставке и объяснил причины.