Валовые международные резервы Украины на начало текущего месяца составляли 31,88 млрд долларов США (относительный рост к февралю — 10,43%). В марте экономика функционировала без масштабных отключений электроэнергии, однако этого недостаточно для начала роста. Хотя Украина возобновила экспорт электроэнергии. Однако утверждать, что «военная» экономика полноценно заработала, пока нельзя.
Аналитик RoboForex: международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с ноября 2011 года
Существенное влияние на рост международных резервов нашей страны повлияло снижение объемов продажи НБУ иностранных валют на межбанке, в том числе для обеспечения оборонных нужд и платежей украинцев за границей. В то же время устойчивые поступления от международных партнеров позволяют и далее удерживать финансовые резервы на достаточном уровне, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Текущее укрепление гривны относительно других иностранных валют — всецело заслуга НБУ. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Ниже на диаграмме показаны изменения этого показателя за последние 13 месяцев.
Валовые международные резервы Украины 01.04.2022−01.04.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ
От международных партнеров на счета Кабмина поступило 4,63 млрд долларов США от Канады, США и ЕС. На погашение внешнего долга (в том числе и перед МВФ) было направлено 1,12 млрд долларов. В марте нынешнего года отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,67 млрд долларов США.
«Чистые» международные резервы Украины 01.04.2022−01.04.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ
«Чистые» международные резервы достигли отметки в 22,42 млрд долларов — увеличение на 18,68%. Накопленный объем обеспечивает финансирование 4,2 месяцев запланированного импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины, а также проведения текущих операций правительства и Национального банка. При сохранении объемов ежемесячной помощи международных партнеров на уровне в 4,00 млрд долларов США курс гривны будет стабилен и даже возможна ее плавная ревальвация.
На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.