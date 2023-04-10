Аналитик RoboForex: международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с ноября 2011 года

Валовые международные резервы Украины на начало текущего месяца составляли 31,88 млрд долларов США (относительный рост к февралю — 10,43%). В марте экономика функционировала без масштабных отключений электроэнергии, однако этого недостаточно для начала роста. Хотя Украина возобновила экспорт электроэнергии. Однако утверждать, что «военная» экономика полноценно заработала, пока нельзя.

Существенное влияние на рост международных резервов нашей страны повлияло снижение объемов продажи НБУ иностранных валют на межбанке, в том числе для обеспечения оборонных нужд и платежей украинцев за границей. В то же время устойчивые поступления от международных партнеров позволяют и далее удерживать финансовые резервы на достаточном уровне, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Текущее укрепление гривны относительно других иностранных валют — всецело заслуга НБУ. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Ниже на диаграмме показаны изменения этого показателя за последние 13 месяцев.

Валовые международные резервы Украины 01.04.2022−01.04.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

От международных партнеров на счета Кабмина поступило 4,63 млрд долларов США от Канады, США и ЕС. На погашение внешнего долга (в том числе и перед МВФ) было направлено 1,12 млрд долларов. В марте нынешнего года отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,67 млрд долларов США.

«Чистые» международные резервы Украины 01.04.2022−01.04.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

«Чистые» международные резервы достигли отметки в 22,42 млрд долларов — увеличение на 18,68%. Накопленный объем обеспечивает финансирование 4,2 месяцев запланированного импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины, а также проведения текущих операций правительства и Национального банка. При сохранении объемов ежемесячной помощи международных партнеров на уровне в 4,00 млрд долларов США курс гривны будет стабилен и даже возможна ее плавная ревальвация.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.