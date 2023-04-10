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10 апреля 2023, 15:29 Читати українською

«Доступные кредиты 5-7-9»: бизнес получил на прошлой неделе 714 миллионов

Более 100 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» на общую сумму 714 млн грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 6,2 тысячи кредитов на 21 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Более 100 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 714 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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С начала действия программы (февраль 2020 г.) было выдано 59 тысяч кредитов на 186,8 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли:

  • антикризисных кредитов — 62,6 млрд грн;
  • кредитов на антивоенные цели — 55,3 млрд грн;
  • на рефинансирование предварительно полученных кредитов — 28,6 млрд грн;
  • на инвестиционные цели — 11 млрд грн.

«Кроме того, аграрии получили 26,9 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств», — добавили в Минэкономики.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства (53%);
  • торговли и производства (24%);
  • промышленной переработки (14 %).

Регионы

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

Кто выдал больше кредитов

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали:

Напомним

Программа «Доступные кредиты 5−7−9%» позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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