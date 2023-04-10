Сингента профинансирует сельхозпроизводителей под аграрные расписки

Компания «Сингента» в условиях военных действий открыла доступ украинским агропроизводителям к товарному кредитованию через механизм финансовых аграрных расписок. Таким образом фермер получает прозрачный, быстрый и доступный инструмент для обеспечения посевной кампании под залог будущего урожая.

Об этом сообщает менеджер по развитию бизнеса по финансовым программам компании «Сингента» в Украине Юлия Глумна.

По ее словам, зная, что в период посевной самый ценный ресурс агрария — это время, компания предлагает достаточно простой и быстрый механизм оформления финансовых аграрных расписок и отгрузки СЗР, чтобы все препараты были получены и внесены клиентом вовремя. На оформление финансовой аграрной расписки клиентам, которые предоставили полный перечень документов, понадобится от 2 до 5 рабочих дней.

«Клиентов также порадуют гибкие коммерческие условия и скидки за досрочную оплату по кредитным программам. Например, краткосрочное кредитование на несколько месяцев на продукцию „Сингента“ до начала сбора ранних культур будет стоить дешевле, чем банковское кредитование за аналогичный период», — уточняет Юлия Глумна.

В то же время она добавляет, что компания единолично берет все риски, связанные с этим финансовым инструментом, с целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей продукцией «Сингента» для эффективного проведения посевной кампании и получения качественного урожая.

«Аграрные расписки — это один из самых доступных инструментов получения товарного кредита для производителя в Украине, однако текущее законодательство, регулирующее работу данного инструмента, не является совершенным. Поэтому мы, как один из ведущих игроков аграрного рынка Украины, присоединились к совершенствованию законодательной базы, и новый законопроект уже подается на рассмотрение», — отмечает Юлия Глумна.

По ее словам, в новой редакции законопроекта об аграрных расписках последние, в частности, должны перейти на электронное оформление, что удешевит эту процедуру для сельхозпроизводителей. «Оформление сегодня недешевое, все зависит от количества паев, а электронный документ будет предусматривать оформление без участия нотариуса, что значительно проще, быстрее и дешевле», — резюмировала эксперт.

Для справки: аграрные расписки — механизм финансирования сельскохозяйственных производителей. Это документ, который фиксирует обязательства агрария рассчитаться со своим кредитором деньгами, материальными ценностями или будущим урожаем (после его сбора или реализации). В компании «Сингента» по финансовой аграрной расписке можно взять в кредит средства защиты растений.