Сингента профинансирует сельхозпроизводителей под аграрные расписки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2023, 12:55 Читати українською

Сингента профинансирует сельхозпроизводителей под аграрные расписки

Компания «Сингента» в условиях военных действий открыла доступ украинским агропроизводителям к товарному кредитованию через механизм финансовых аграрных расписок. Таким образом фермер получает прозрачный, быстрый и доступный инструмент для обеспечения посевной кампании под залог будущего урожая.

Компания «Сингента» в условиях военных действий открыла доступ украинским агропроизводителям к товарному кредитованию через механизм финансовых аграрных расписок.

Об этом сообщает менеджер по развитию бизнеса по финансовым программам компании «Сингента» в Украине Юлия Глумна.

По ее словам, зная, что в период посевной самый ценный ресурс агрария — это время, компания предлагает достаточно простой и быстрый механизм оформления финансовых аграрных расписок и отгрузки СЗР, чтобы все препараты были получены и внесены клиентом вовремя. На оформление финансовой аграрной расписки клиентам, которые предоставили полный перечень документов, понадобится от 2 до 5 рабочих дней.

«Клиентов также порадуют гибкие коммерческие условия и скидки за досрочную оплату по кредитным программам. Например, краткосрочное кредитование на несколько месяцев на продукцию „Сингента“ до начала сбора ранних культур будет стоить дешевле, чем банковское кредитование за аналогичный период», — уточняет Юлия Глумна.

В то же время она добавляет, что компания единолично берет все риски, связанные с этим финансовым инструментом, с целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей продукцией «Сингента» для эффективного проведения посевной кампании и получения качественного урожая.

«Аграрные расписки — это один из самых доступных инструментов получения товарного кредита для производителя в Украине, однако текущее законодательство, регулирующее работу данного инструмента, не является совершенным. Поэтому мы, как один из ведущих игроков аграрного рынка Украины, присоединились к совершенствованию законодательной базы, и новый законопроект уже подается на рассмотрение», — отмечает Юлия Глумна.

По ее словам, в новой редакции законопроекта об аграрных расписках последние, в частности, должны перейти на электронное оформление, что удешевит эту процедуру для сельхозпроизводителей. «Оформление сегодня недешевое, все зависит от количества паев, а электронный документ будет предусматривать оформление без участия нотариуса, что значительно проще, быстрее и дешевле», — резюмировала эксперт.

Для справки: аграрные расписки — механизм финансирования сельскохозяйственных производителей. Это документ, который фиксирует обязательства агрария рассчитаться со своим кредитором деньгами, материальными ценностями или будущим урожаем (после его сбора или реализации). В компании «Сингента» по финансовой аграрной расписке можно взять в кредит средства защиты растений.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами