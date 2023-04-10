МВФ ожидает замедление мирового экономического роста, снижение американских акций: что нужно знать утром

Американские акции в основном снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,1%, а индекс Dow Jones вырос на 0,6%.

Такую динамику фондовые индексы показали на фоне реакции инвесторов на последние статистические данные США об охлаждении экономики и рынка труда. Инвесторы опасаются, что кампания ФРС по повышению процентных ставок могла быть слишком агрессивной и в конечном итоге приведет к рецессии.

Между тем, по мнению экспертов, вероятность еще одного повышения процентных ставок на 0,25% в мае возросла: факторов, которые оправдают паузу в их увеличении, нет, а проблемы с инфляцией сохраняются.

На этой неделе ожидаются данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей, которые должны быть опубликованы в среду и четверг соответственно. Эти показатели будут иметь ключевое значение для определения дальнейшей политики ФРС относительно процентных ставок.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю разнонаправлено

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился на 0,3%, японский Nikkei упал на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,5%, а сингапурский STI и китайский Shanghai Composite выросли на 1,3% и 1,7% соответственно.

Все из-за ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в США на фоне сохранения проинфляционных факторов в стране.

Сегодня рынки Азии также сохраняют смешаную динамику.

Отметим, что 10 апреля не торгуются ценные бумаги с первичным листингом в Гонконге из-за празднования Светлого понедельника.

Мировой экономике грозят самые низкие темпы роста за более чем 30 лет — МВФ

По прогнозам международной организации, мировая экономика будет расти в среднем всего на 3% в год в течение следующих пяти лет: это самый медленный темп с 1990 года. Причины — рост геополитической напряженности и по-прежнему высокая инфляция.

При этом наибольший вклад в замедление роста внесут страны с развитой экономикой. По прогнозу МВФ около 90% таких стран зафиксируют снижение темпов экономического роста по итогам 2023 года. При этом более половины текущего глобального экономического роста придется на Китай и Индию.

Акции азиатских банков привлекают инвесторов после потрясений в отрасли в США и Европе

По данным Bloomberg, акции финансовых компаний стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут, начиная с 10 марта, в то время как индекс американского банковского сектора — S&P Banks Select Industry Index — снизился примерно на 10% за тот же период.

Инвесторы ждут, что Китай и развивающиеся экономики региона лучше переживут последствия кризиса в отрасли, чем банковский сектор США и Европы.

На прошлой неделе Азиатский банк развития отметил, что развивающиеся экономики Азии во главе с Китаем находятся на пути к более быстрому росту и более низкой инфляции в этом и следующем году — в отличие от стран с развитой экономикой.