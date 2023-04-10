Google ошибочно отправила некоторым пользователям Google Pay от $10 до $1000

Некоторые пользователи сообщили, что Google случайно перевела на их счета от $10 до $1000. Деньги были перечислены из-за сбоя во внутренней программе вознаграждения Google. При этом тех, кто успел их потратить, не будут преследовать. Об этом сообщает Ars Technica.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Скриншоты показывают, что пользователи Google Pay получили разные суммы за то, что в сообщении называется «пробная проверка опыта Google Pay Remittance».

Dogfooding — технический термин для внутреннего тестирования бета предварительного выпуска программного обеспечения.

Подобное сообщение могло быть отправлено только сотрудникам Google и/или некоторым тестируемым партнерам. Однако из-за бага обычные пользователи получили несколько таких сообщений, с выплатами от $10 до $1000.

Читайте также: В 2022 году украинские стартапы получили более $6 миллиардов дохода — Google

После чего удивленные пользователи получили электронное письмо от команды Google Pay с описанием ошибки, которая привела к зачислению наличных денег на их счет.

В сообщении Google пользователям заявили, что если компания не смогла упразднить перевод средств, то их возвращать не нужно.