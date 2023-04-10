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10 апреля 2023, 10:46 Читати українською

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Tesla за год поднялась на две строчки в списке самых дорогих автомобильных брендов мира и впервые возглавила его, обогнав Mercedes-Benz и Toyota, свидетельствуют данные Brand Finance.

Tesla за год поднялась на две строчки в списке самых дорогих автомобильных брендов мира и впервые возглавила его, обогнав Mercedes-Benz и Toyota, свидетельствуют данные Brand Finance.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСтоимость бренда Tesla сейчас оценивается в $66,2 млрд, за год показатель вырос на 44%, а с допандемийных времен — в пять раз.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Стоимость бренда Tesla сейчас оценивается в $66,2 млрд, за год показатель вырос на 44%, а с допандемийных времен — в пять раз.

«Такой рост оценки бренда является позитивным сигналом для Tesla, поскольку он указывает на лучшую узнаваемость бренда, что может привести к росту продаж и выручки в будущем», — сказал директор по оценке в Brand Finance Алекс Хэй.

Toyota опустилась на третье место, потеряв 18% стоимости ($52,5 млрд), Mercedes-Benz остался на втором (минус 3%, $58,8 млрд).

Рекордный скачок стоимости в секторе продемонстрировал китайский автомобильный бренд Sokon — на 123% за год, до $739 млн.

Самым сильным автомобильным брендом аналитики Brand Finance назвали Ferrari NV, присвоив ей максимальный рейтинг «AAA+». При оценке силы бренда компания учитывает массу других показателей помимо стоимости, включая инвестиции в маркетинг, операционные результаты, а также отношения с заинтересованными лицами (от сотрудников, поставщиков и акционеров до государственных органов и общественных организаций).

Стоимость бренда Ferrari за год сократилась на 8%, главным образом за счет снижения курса евро к доллару, до $7,4 млрд. В евро показатель вырос на 3%.

Среди производителей автозапчастей самым дорогим брендом снова стал японский Denso, стоимость которого выросла за год на 6%, до $4,5 млрд. В сегменте производителей шин лидером осталась французская Michelin (+2%, до $7,9 млрд).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 12:18
#
А де ж «знаменитий» «москвич»?
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