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10 апреля 2023, 11:56 Читати українською

Starbucks признан самым дорогим ресторанным брендом мира

Американская сеть кофеен Starbucks Corp. по итогам седьмого года подряд стала самым дорогим брендом мира в сегменте общественного питания. Об этом свидетельствуют данные Brand Finance.

Американская сеть кофеен Starbucks Corp.
Фото: znaj.ua

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Как изменилась стоимость

За минувший год стоимость бренда выросла на 17%, до $53,4 млрд. Благодаря этому Starbucks увеличила отрыв от занимающей второе место сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp., стоимость бренда которой сократилась на 7%, до $36,9 млрд.

Бренд американских закусочных Texas Roadhouse увеличил свою стоимость сразу на 56%, до $2,3 млрд, зафиксировав самый активный рост в секторе. Сейчас сеть насчитывает около 700 заведений, и компания рассчитывает расширить её до 900 в ближайшие годы.

Третье место в рейтинге заняла сеть KFC ($17,7 млрд), четвертое — пиццерии Domino's ($7,4 млрд), пятерку замыкает Subway ($7,1 млрд).

Единственным брендом не из США в топ-10 стала канадская сеть Tim Hortons — она заняла седьмое место с показателем в $6,1 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 12:06
#
До закладу серйозного іменитого бренду приємно зайти. Все на найвищому рівні, ввічливо, чесно та комфортно.
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+15
Moonlighter
Moonlighter
10 апреля 2023, 12:26
#
Это если человек жил всю жизнь в пгт. Старбакс это 80% маркетинг и 20% продукт. Ничего там выдающего и вкусного нет. Почти в каждой стране где я его посещал, везде был уровень средней кавьярни Киева. Всё из-за того, что в многих странах той же Европы потребительский уровень на низком уровне. В Украине продукты намного вкусней и качественней. Уникальность старбакса в том, как они смогли масштабировать такой бизнес имея средний уровень кофе. Вот наша АромаКава это его аналог. Арома это для приезжих, или для тех кто не отличает воду от молока.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 апреля 2023, 12:26
#
Вот только где он в Украине?
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