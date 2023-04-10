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10 апреля 2023, 9:37 Читати українською

Минэкономики: В Украине цены на газ снижаются пятый месяц подряд

Стоимость газа в Украине по итогам марта 2023 г. стала самой низкой с начала полномасштабной войны с Россией. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Стоимость газа в Украине по итогам марта 2023 г.
Фото: agronews.ua

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Что с ценами

Речь идет о рыночной средневзвешенной цене на газ отечественной добычи. Так, в марте газ стоил 18681 грн за тысячу кубометров без НДС. Это самая низкая цена, начиная с марта 2022 года.

В целом, как отмечено в сравнительной таблице Минэкономики, за последние 13 месяцев самый дорогой газ торговался в сентябре прошлого года.

Тогда стоимость голубого топлива только за месяц (с августа по сентябрь прошлого года) выросла почти на 16 тысяч гривен: с 24 045 до 39 952 грн. за тысячу кубов.

  • март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;
  • апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;
  • май — 31,175 грн/тыс. кубометров;
  • июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;
  • июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;
  • август — 24,045 грн/тыс. кубометров;
  • сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;
  • октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;
  • ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;
  • декабрь — 26 199,24 грн/тыс. кубометров;
  • январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;
  • февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;
  • март 2023 — 18 680,83 грн/тыс. кубометров.

После этого, начиная с октября 2022 года, газ ежемесячно подешевел. Чем ближе к окончанию отопительного сезона, тем ниже становилась цена на газ.

Источник: Минфин
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