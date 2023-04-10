Австрия автоматически продлила действие удостоверений временной защиты для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
Австрия продлила действие удостоверений для беженцев из Украины
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Продолжение удостоверений
«Искателям убежища, нашедшим убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица», — сообщили в Минреинтеграции.
По их данным, соответствующий орган в Австрии отправит новое удостоверение заказным письмом по месту регистрации лица.
Однако в министерстве предупредили, что в случае, если на момент доставки никого не будет дома, письмо будет передано на хранение в ближайшее почтовое отделение.
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«Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища», — добавили в Минреинтеграции.
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