Австрия продлила действие удостоверений для беженцев из Украины

Продолжение удостоверений

«Искателям убежища, нашедшим убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица», — сообщили в Минреинтеграции.

По их данным, соответствующий орган в Австрии отправит новое удостоверение заказным письмом по месту регистрации лица.

Однако в министерстве предупредили, что в случае, если на момент доставки никого не будет дома, письмо будет передано на хранение в ближайшее почтовое отделение.

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«Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища», — добавили в Минреинтеграции.