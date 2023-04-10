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10 апреля 2023, 8:18 Читати українською

Австрия продлила действие удостоверений для беженцев из Украины

Австрия автоматически продлила действие удостоверений временной защиты для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

Австрия автоматически продлила действие удостоверений временной защиты для граждан Украины.
Фото: depositphotos

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Продолжение удостоверений

«Искателям убежища, нашедшим убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица», — сообщили в Минреинтеграции.

По их данным, соответствующий орган в Австрии отправит новое удостоверение заказным письмом по месту регистрации лица.

Однако в министерстве предупредили, что в случае, если на момент доставки никого не будет дома, письмо будет передано на хранение в ближайшее почтовое отделение.

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«Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища», — добавили в Минреинтеграции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 9:35
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Не всі біженці тікають від війни, переважна більшість просто шукає кращої долі, використовуючи сформовані реалії.
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