MPS: падение доллара продолжится

По словам специалистов по прогнозам компании MPS, специализирующейся на основных валютных курсах, доллару еще предстоит дальнейшее падение, пишет Bloomberg.

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Компания MPS, входящая в банковскую итальянскую группу, в которую входит Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, заняла первое место в рейтинге по точности прогнозов Bloomberg за первый квартал 2023 года. Главный стратег MPS Лука Маннуччи предупредил, что доллар может откатиться еще на 5% по отношению к другим валютам во втором полугодии.

В основе его прогноза лежит мнение о том, что экономика США вступит в рецессию на фоне борьбы ФРС с инфляцией и сохраняющегося риска, связанного с недавним банковским кризисом.

Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 1,6% в этом году и отстает на 10% максимума в сентябре.

«Мы ожидаем рецессии в США к концу года», — сказал Маннуччи.

В то же время он предупредил, что крах нескольких региональных американских банков, а также Credit Suisse Group в Швейцарии приведут к еще большему ужесточению условий кредитования и нанесут ущерб экономике.

В частности, он ожидает повышение ставки ФРС еще на четверть пункта, в то время как Европейский центральный банк может сделать еще как минимум 2 повышения на четверть пункта. Все это снизит курс доллара примерно на 3% по отношению к евро в ближайшие месяцы.