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9 апреля 2023, 17:00 Читати українською

MPS: падение доллара продолжится

По словам специалистов по прогнозам компании MPS, специализирующейся на основных валютных курсах, доллару еще предстоит дальнейшее падение, пишет Bloomberg.

По словам специалистов по прогнозам компании MPS, специализирующейся на основных валютных курсах, доллару еще предстоит дальнейшее падение, пишет Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКомпания MPS, входящая в банковскую итальянскую группу, в которую входит Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, заняла первое место в рейтинге по точности прогнозов Bloomberg за первый квартал 2023 года.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания MPS, входящая в банковскую итальянскую группу, в которую входит Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, заняла первое место в рейтинге по точности прогнозов Bloomberg за первый квартал 2023 года. Главный стратег MPS Лука Маннуччи предупредил, что доллар может откатиться еще на 5% по отношению к другим валютам во втором полугодии.

В основе его прогноза лежит мнение о том, что экономика США вступит в рецессию на фоне борьбы ФРС с инфляцией и сохраняющегося риска, связанного с недавним банковским кризисом.

Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 1,6% в этом году и отстает на 10% максимума в сентябре.

«Мы ожидаем рецессии в США к концу года», — сказал Маннуччи.

В то же время он предупредил, что крах нескольких региональных американских банков, а также Credit Suisse Group в Швейцарии приведут к еще большему ужесточению условий кредитования и нанесут ущерб экономике.

В частности, он ожидает повышение ставки ФРС еще на четверть пункта, в то время как Европейский центральный банк может сделать еще как минимум 2 повышения на четверть пункта. Все это снизит курс доллара примерно на 3% по отношению к евро в ближайшие месяцы.

Источник: Минфин
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