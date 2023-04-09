За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 178150 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов и 14 БПЛА. Потери врага за 8 апреля
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 178 150 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3636 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7024 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2740 (+13) ед,
- РСЗО — 533 (+0) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2312 (+14),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5602 (+3) ед,
- специальная техника — 309 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии