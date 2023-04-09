Украинская делегация отбыла в Вашингтон на ежегодное Весеннее собрание МВФ

Что известно

«Цель — участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что во время мероприятий Пышный обсудит:

выполнение положений Меморандума по МВФ;

последствия российской военной агрессии и усиления санкционного давления на РФ;

необходимые шаги для усиления устойчивости нашего государства и быстрого послевоенного экономического восстановления.

Кроме того, в рамках визита запланирован ряд встреч с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.