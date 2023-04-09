Глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук 8 апреля отбыли с рабочим визитом в Вашингтон в составе официальной украинской делегации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в фейсбуке.
Украинская делегация отбыла в Вашингтон на ежегодное Весеннее собрание МВФ
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Что известно
«Цель — участие в ежегодном Весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, проведение двусторонних встреч с международными партнерами», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что во время мероприятий Пышный обсудит:
- выполнение положений Меморандума по МВФ;
- последствия российской военной агрессии и усиления санкционного давления на РФ;
- необходимые шаги для усиления устойчивости нашего государства и быстрого послевоенного экономического восстановления.
Кроме того, в рамках визита запланирован ряд встреч с руководством МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Минфина США, Европейского центрального банка и другими международными партнерами.
Источник: Минфин
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