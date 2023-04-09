За квартал криптопроекты потеряли от взломов более $320 миллионов

За первые три месяца 2023 года блокчейн-проекты потеряли более $320 млн в результате взломов и мошенничества. Об этом говорится в отчете аналитической компании CertiK, пишет Forklog.

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Cколько потеряли от взломов

Потери оказались значительно ниже по сравнению с первым и четвертым кварталами 2022 года. Тогда хакеры похитили $1,3 млрд и $950 млн соответственно.

По мнению аналитиков, небольшой уровень ущерба может быть связан с внешними факторами, которые влияют на криптоиндустрию в целом. Подразумевается недавний крах банков Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank.

За отчетный период более $31 млн потеряно в результате 90 случаев экзит-скама и около $222 млн в ходе 52 эксплойтов с использованием мгновенных займов.

Самой атакуемой сетью стала BNB Chain, где было выявлено 139 инцидентов. Больше всего потерь понесли проекты на блокчейне Ethereum — $221,8 млн.

Аналитики отметили, что 60% от общей суммы краж пришлось на DeFi-протокол Euler Finance. 13 марта хакер вывел из сети более $196 млн в криптовалютах. Однако спустя время взломщик вернул 90% украденных средств.