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9 апреля 2023, 15:15 Читати українською

Goldman Sachs предсказал США худший сезон отчетности со времен пандемии

Аналитики Goldman Sachs ожидают худший сезон отчетности в США со времен пандемии COVID-19. По оценкам экспертов, компании сообщат о самом большом после третьего квартала 2020 года сокращении прибыли, передает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs ожидают худший сезон отчетности в США со времен пандемии COVID-19.
Фото: finance.ua

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Прогноз Goldman Sachs

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале упала на 7% по сравнению со значениями начала 2022 года.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что скромный рост выручки в прошлом квартале не сможет компенсировать сильное снижение маржинальности бизнеса. Ожидается, что только лишь три сектора — энергетический, промышленный и потребительский — сообщат об улучшении этого показателя. По подсчетам стратегов, в большинстве других отраслей маржа снизится более чем на 2 п.п.

Особое внимание после выхода отчетов на рынке будут уделять тому, как компании справляются с ростом ставок, проблем в банковском секторе и ухудшением ситуации со спросом на свою продукцию и услуги.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, сильнее всего банковский кризис отразится на доходах относительно небольших компаний, поскольку они более чувствительны к изменениям в экономике и в большей степени зависят от региональных кредиторов, у которых как раз и начались проблемы.

Напомним

В следующую пятницу, 14 апреля, первыми свои финансовые результаты за минувший квартал традиционно представят крупные банки — JPMorgan Chase и Citigroup. И хотя ожидается, что выручка банковского сектора в первом квартале выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, неопределенность высока и инвесторы будут сосредоточены на дальнейшем развитии событий, предупредили в Goldman Sachs.

Источник: Минфин
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