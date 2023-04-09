Goldman Sachs предсказал США худший сезон отчетности со времен пандемии

Прогноз Goldman Sachs

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале упала на 7% по сравнению со значениями начала 2022 года.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что скромный рост выручки в прошлом квартале не сможет компенсировать сильное снижение маржинальности бизнеса. Ожидается, что только лишь три сектора — энергетический, промышленный и потребительский — сообщат об улучшении этого показателя. По подсчетам стратегов, в большинстве других отраслей маржа снизится более чем на 2 п.п.