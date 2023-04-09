Мировые цены на продовольствие снижаются 12 месяцев подряд

Мировые цены на продовольствие в марте 2023 года снизились по отношению к показателям февраля. Об этом говорится в сообщении Продовольственного и сельскохозяйственного Агентства ООН (ФАО).

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Цены снижаются

Индекс продовольственных цен достиг показателя 126,9 пункта — на 20,5% ниже рекордных показателей в начале войны в Украине.

Снижение цен фиксируется в течение 12 месяцев. В феврале индекс составил 129,8 пункта. Это самый низкий показатель с июля 2021 года.

Относительно февраля подешевели зерновые, растительные масла и молочная продукция. В то же время цены на сахар и мясо выросли.

На снижение цен повлияли увеличение поставок, уменьшение спроса и продление «зернового соглашения», считают эксперты ФАО.

Несмотря на падение мировых цен, цены на внутренних рынках растут, создавая дополнительные вызовы для продовольственной безопасности, заявил Максим Тореро, ведущий экономист ФАО.