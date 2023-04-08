Кабинет Министров пересмотрел размер платы за акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Стоимость марок акцизного налога не изменялась с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кабмин впервые с 2014 года повысил стоимость акцизных марок
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Как изменилась стоимость акцизных марок
Постановлением правительства установлена следующая плата за единицу марки акцизного налога:
- для алкогольных напитков — около 35 коп. (стоимость марки увеличилась на 16 коп. до действующего размера платы);
- для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, — около 16 коп. (или + 7 коп. до действующего размера платы).
Повышение платы разъясняется увеличением издержек, связанных с созданием, хранением и реализацией марок.
При расчете себестоимости изготовления марок акцизного налога необходимо учесть:
- увеличение в 2023 году стоимости защищенной бумаги в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом;
- рост в 2023 году стоимости изготовления Банкнотно-монетным двором НБУ интаглио-форм на 56%;
- увеличение цен на энергоносители и использование альтернативных источников;
- увеличение сложности и стоимости логистических операций, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования иностранного производства.
Источник: Минфин
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