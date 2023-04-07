К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 7 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 7 апреля
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Закрытие 7 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,92/40,31
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39,85/40,24
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7/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,80 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,80, евро — 40,70−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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