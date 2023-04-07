Курс валют на вечер 7 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 7 апреля Закрытие 7 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,92/40,31 39,85/40,24 7/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,80 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,80, евро — 40,70−41,00 грн.

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