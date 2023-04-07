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7 апреля 2023, 17:02 Читати українською

В первом квартале доходы бюджета выросли на 20%, расходы — почти вдвое

По оперативной оценке все доходы государственного бюджета (общий и спецфонд) в первом квартале 2023 года составляют примерно 527 млрд грн. В сопоставимых показателях (без грантов) — это на 21% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По оперативной оценке все доходы государственного бюджета (общий и спецфонд) в первом квартале 2023 года составляют примерно 527 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Доходы

В марте доходы государственного бюджета ожидаемо увеличились, в первую очередь из-за предельных сроков уплаты налога на прибыль за прошлый год.

Доходы общего фонда в марте — 152,2 млрд грн (из них гранты — 45,8 млрд грн), за первый квартал — 388,8 млрд грн (гранты — 133,8 млрд грн). Гранты составляют не более трети доходов общего фонда.

Расходы

Расходы государственного бюджета в первом квартале составили 747,4 млрд грн, в т. ч. общий фонд — 635,5 млрд грн. При этом план расходов по общему фонду выполнен на 88,7%.

Против первого квартала прошлого года расходы выросли почти в 2 раза.

Дефицит

Дефицит госбюджета по итогам первого квартала составляет 220,3 млрд. грн., в т. ч. общий фонд — 244,7 млрд грн.

Дефицит с запасом профинансирован за счет внутренних и внешних заимствований. Сальдо (разница между привлечением и погашением) по ОВГЗ — 57,4 млрд грн, сальдо по внешним привлечениям — 249,5 млрд грн.

«По сравнению с прошлым годом управление бюджетной ликвидностью и финансирование бюджетных расходов улучшилось. Это стало возможным благодаря ритмическому поступлению внешней помощи. В первом квартале Украина привлекла 400 млрд грн ($10,9 млрд) внешнего финансирования в пропорции 1/3 (гранты) — 2/3 (льготные кредиты)», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что учитывая рост расходов на безопасность и оборону, исполнение бюджета остается напряженным.

«За счет внутренних источников (налоги, неналоговые поступления, сальдо ОВГЗ) в первом квартале мы собрали 450,6 млрд грн, что составляет 60% расходов госбюджета (по общему фонду это соотношение вообще 49%)», — добавил эксперт.

Поступление в ПФУ

По сравнению с первым кварталом прошлого года собственные доходы ПФУ выросли на 20,3% (+17,2 млрд грн).

По словам Гетманцева, план на январь — март по собственным доходам ПФУ в части ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование, перевыполнен на 23,7% (+18,1 млрд грн).

Все доходы ПФУ за первый квартал составили 184,7 млрд грн:

  • 102 млрд грн — собственные доходы;
  • 62,1 млрд грн — трансферт из государственного бюджета;
  • 14,4 млрд грн — средства на выплату ЖК-субсидий;
  • 6,2 млрд грн — средства на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Главным фактором роста собственных поступлений в ПФУ остается выплата военным, а также постепенное возобновление роста средних зарплат по экономике (на 2023 год, по прогнозу МВФ, номинальные зарплаты должны вырасти на 21%).

«Следовательно, финансовое состояние Пенсионного фонда остается устойчивым. План по своим доходам перевыполняется. Доходов ПФУ достаточно для выплаты жилищных льгот и субсидий, страховых выплат, начисленных и проиндексированных пенсий», — отметил Гетманцев.

Напомним

В результате последней индексации с 1 марта перечислено 10,5 млн. пенсий, средний размер повышения составил 579,1 грн. По данным ПФУ, средний размер пенсии на 1 марта составил 5 219,69 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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