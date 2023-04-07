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7 апреля 2023, 19:30 Читати українською

World Chess вышла на лондонскую фондовую биржу в преддверии суперматча

Спортивная компания World Chess, являющаяся владелицей площадки для компьютерной игры в шахматы FIDE Online Arena, осуществила листинг на фондовой бирже Лондона. Стоимость единичной акции составила 6,25 пенса, передаёт BTG Capital.

Фото: World Chess

Детали уникального IPO

Во время своего первичного публичного размещения World Chess удалось получить 3,04 миллиона фунтов стерлингов на 666,9 миллиона активов. Капитализация компании в момент IPO составила примерно 41,7 миллиона фунтов стерлингов. Стоит указать, что осенью 2022-го она оповещала о планах по привлечению всего 8 миллионов евро.

Данное размещение состоялось 6 апреля, за сутки до начала Чемпионата мира по шахматам.

В своём сообщении для СМИ World Chess указывает, что все полученные от листинга деньги будут потрачены на маркетинг и будущее развитие игровой онлайн-площадки. Последняя, к слову, является единственной в своём роде программой, которая позволяет принимать участие в настоящих чемпионатах мирового уровня.

Как говорится на официальном сайте самой Лондонской фондовой биржи (LSE), 44% от всех своих доходов компания получает благодаря функционированию FIDE Online Arena, 28% — от проведения офлайн-ивентов и ещё 28% — от сбыта различного рода продукции и сетевых шахматных клубов.

Какими финансовыми результатами World Chess отметилась ранее?

По итогам 2021 года компании удалось нарастить показатель своей выручки на 28%, до 3,22 миллиона евро относительно уровней прошлогодней давности. За первые пару кварталов 2022-го, одновременно с тем, её выручка увеличилась на 120%, достигнув 1,98 миллиона евро. Несмотря на это, данный период оказался для World Chess убыточным, ведь она запечатлела финансовые потери размером в 884,58 тысячи евро, как показал проведённый БТГ Капитал обзор.

Гендиректор компании считает, что её первичное публичное размещение совпало с удивительным для шахматной индустрии временем. Всё потому, что число зрителей данного вида спорта и его игроков стремительно увеличивается, открывая новые коммерческие предложения. Он также отметил, что, выйдя в публичное пространство, World Chess получила уникальную возможность развиваться и использовать все вышеупомянутые преимущества.

Источник: Минфин
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