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7 апреля 2023, 18:00 Читати українською

Почему акции Tesla — всё ещё хорошая инвестидея

Ценные бумаги производителя электрокаров из Соединённых Штатов Tesla в последнее время показывают падение в стоимости на 6%. Основной причиной этого является опубликованный гигантом отчёт, который разочаровал инвесторов. Как показал инициированный Cauvo Capital обзор, игроки начали переживать, что для наращивания продаж Tesla придётся прибегнуть к очередному этапу введения скидок. Это, в свою очередь, чревато значительным сокращением маржи.

Ценные бумаги производителя электрокаров из Соединённых Штатов Tesla в последнее время показывают падение в стоимости на 6%.

Что показал отчёт?

На прошлой неделе компания отчиталась о том, что в период с января по март текущего года смогла поставить 422,875 тысячи электрокаров, а произвести — 440,808 тысячи экземпляров. В пересчёт на проценты количество поставок оказалось на 4% большим, чем за прошлый отчётный период. Примечательно, что именно в этот промежуток времени Tesla вводила скидки на свои товары для клиентов из Европы, Поднебесной и Соединённых Штатов.

Поставки детища Илона Маска в первом финансовом квартале не порадовали аналитиков из Уолл-стрит. Они рассчитывали, что показатель окажется на 9,2 тысячи единиц авто большим.

Напомним, накануне Tesla сообщала о том, что в текущем году объём её производства должен увеличиться до 1,8 миллиона электромобилей, намекая на аналогичный рост поставок. Руководители компании, в то же время, говорили о нацеленности на увеличение всех своих ключевых показателей на 50% в течение каждого нового года. К слову, в 2022-м гиганту не удалось достичь таких значений.

Как быть с бумагами?

Несмотря на все проблемы, которые окружают Tesla сегодня, продавать её акции всё же не стоит. Здесь поможет банальная арифметика. Например, если умножить коэффициент PEG компании, составляющий 1,67, на ожидаемый рост прибыли на акцию до 2025 года в 30%, то получим значение P/E в 50. Проще говоря, расчёты показывают, что через пару лет справедливой стоимостью бумаг производителя будет 531,60 доллара, а ежегодная доходность составит 38,5%.

Даже если взять рост прибыли на единичную акцию в 15%, всё равно мы получим значение 265,80 доллара и ежегодную доходность в 10%, что тоже неплохо, как говорят в cauvocapital.com отзывы специалистов.

В одном из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs считают, что Tesla — перспективный вариант для инвестирования и устанавливают для неё оценку «покупать». При этом в финансовом гиганте допускают ещё несколько этапов снижения стоимости товаров производителем.

Источник: Минфин
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