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7 апреля 2023, 15:05 Читати українською

Передача Украине почти $3 миллиардов от продажи «Челси» отложена из-за затягивания процесса

Фонд, созданный для помощи Украине в размере 2,34 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд) в виде доходов от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», почти готов к работе, но утверждение правительством Великобритании занимает больше времени, чем ожидалось. Об этом сообщает Bloomberg.

Фонд, созданный для помощи Украине в размере 2,34 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд) в виде доходов от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», почти готов к работе, но утверждение правительством Великобритании занимает больше времени, чем ожидалось.
Фото: pixabay.com

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«Мы готовы к работе, и мы просто ждем одобрения», — сказал Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef в Великобритании, исполняющий обязанности генерального директора нового фонда.

По его словам, есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании.

Пенроуз сказал, что его команда завершила подачу всех документов, необходимых для создания фонда, в частности, предложила генсекретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда на должность председателя и составила международный короткий список кандидатов в правление из семи человек.

Фонд

В прошлом году правительство Великобритании выделило около 200 000 фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов, связанных с созданием благотворительной организации, а также для найма экспертов по разработке плана использования средств.

По словам Пенроуза, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные программы и программы предоставления убежища для украинцев.

Продажа «Челси»

Согласно Bloomberg Billionaires Index, российский бизнесмен с состоянием свыше $7,5 млрд Абрамович продал лондонский футбольный клуб «Челси» консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боли в мае 2022 года после того, как Британия и Европейский Союз ввели санкции против него с президентом России Владимиром Путиным.

Почти год после продажи денежные средства остаются замороженными на банковском счете Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев.

Напомним

Минфин писал о том, что Абрамович продал футбольный клуб «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 апреля 2023, 15:37
#
Нащи вэлыки брытанськи друзи)))
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