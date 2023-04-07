Аналитик RoboForex: курс ВВП-варрантов Украины продолжил снижение

В опубликованном отчете НБУ об итогах своей деятельности на валютном рынке аналитик обратил внимание на динамику изменения отрицательного сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке. В марте нынешнего года данный показатель составил 1,67 млрд долларов США. Эти средства, по сути, обеспечили укрепление гривны в прошлом месяце. С момента начала военного конфликта регулятор продал на межбанке почти 30,00 млрд долларов США. Необходимо отметить, что он функционирует в особом режиме и коммерческие банки торгуют напрямую с регулятором. Экспортеры в таких условиях не спешат выходить на рынок с продажей иностранных валют. Аграрии часть операций проводят и вовсе на наличном рынке. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Валютные интервенции НБУ 04.2022−03.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Из представленной диаграммы видно, что в марте объем валютных интервенций НБУ по продажам заметно снизился. Однако 3 месяца до этого динамика была обратной. Данный показатель повышается с момента начала боевых действий между Россией и Украиной. Регулятор стремился обеспечить стабильность курса гривны и не допустить ее стремительной девальвации, как это случалось в 2015 году. На наличном валютном рынке евро и доллар США продолжают дешеветь к украинской национальной валюте. Оборот межбанковского валютного рынка существенно снизился, так как наблюдается масштабное падение деловой активности во всех отраслях экономики. НБУ старается возобновить торги на межбанке, однако без возвращения бизнеса к полноценной работе сделать это будет крайне затруднительно. К тому же до сих пор не определен статус «зерновой сделки», срок окончания которой все еще неясен. Впереди посевная кампания, и аграрии начали продажу иностранных валют, в том числе на наличном рынке. Это существенно увеличило их предложение по сравнению со спросом. Данная ситуация сложилась под действием сезонных факторов, поэтому не носит долговременного характера.

Сальдо операций физических лиц по купле-продаже иностранных валют 04.2022−03.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

График демонстрирует, что население покупало иностранных валют чуть меньше, чем ранее. Это было вызвано укреплением курса гривны и снижением опасений по дальнейшему ее ослаблению — граждане приобрели 427,88 млн долларов США. Население использует текущую стабилизацию курса гривны для пополнения своих сбережений. Многие понимают, что после окончания боевых действий поддержка от международных партнеров сократится и НБУ будет вынужден ослабить курс украинской национальной валюты — в противном случае резервы будут потрачены за несколько месяцев. Часть граждан продавала гривны перед выездом на зимний период в ЕС и другие страны после ударов по энергетической инфраструктуре страны. Теперь многие возвращаются и уже продают иностранные валюты.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.