Известна дата долгожданного обновления Shanghai для Ethereum

Разработчики блокчейна второй криптовалюты мира Ethereum объявили дату проведения обновления сети Shanghai, которого участники сообщества ждут с начала года. Это произойдёт 12 апреля, сообщает компания Cauvo Capital .

Как известно, «шанхайское» обновление предоставит валидаторам сети возможность выводить находящиеся в стейкинге монеты ЕТН в электронные кошельки или прямо на биржи из протоколов. Кроме того, разработчики блокчейна планируют улучшить механизм формирования стоимости газа.

После нашумевшего слияния The Merge специалисты протестировали весь функционал сети для того, чтобы удостовериться в её безопасности и работоспособности. Несмотря на то, что эксперименты прошли отлично, несколько багов всё же были обнаружены. Первая ошибка пришлась на тестнет Shapella. Разработчики уверили держателей токенов ЕТН в том, что это привычное явление в ходе работы над изменениями. Кроме того, в последнем хардфорке можно было проследить экстремально низкий уровень участия. Причиной этого стало то, что узлы-валидаторы своевременно не успели совершить обновление.

Бен Эджингтон, стоящий во главе обновления Shanghai, заявил, что даже невзирая на уменьшение количества участников, прослеживалось его наращивание в ходе производства действительных блоков. Он считает, что основным фактором при этом стало опоздание ключевых разработчиков.

Почему обновление Shanghai настолько важно для Ethereum?

Изменения в протоколе блокчейна второй цифровой валюты мира — это не просто очередные правки, а форк, который может прямо повлиять на капитализацию Ethereum. Он откроет валидаторам сети ранее недоступную функцию — вывод монет из Beacon Chain. Проще говоря, с этим обновлением блокчейн по-настоящему перейдёт к алгоритму Proof os Stake. Первые токены для этого были залочены три года назад.

Стейкинг даёт возможность держателям ЕТН получать награды в то время, как сами активы блокируются сетью. После успешного проведения Shanghai пользователи смогут тратить заработанные токены, передают на cauvocapital.com отзывы экспертов.

Пока что нельзя точно ответить на вопрос: «Как обновление скажется на цене Ethereum?». Аналитики утверждают, что при реализации «бычьего» сценария прайс останется на текущих уровнях, а при возвращении к «медвежьему» — станет причиной турбулентности и незамедлительно снизит цену.

Пока что остаётся только ждать самого события и надеяться, что всё пройдёт успешно.