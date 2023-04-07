В macOS нашли whitepaper биткоина. Зачем он там

macOS имеет много закрытых файлов, которые не появятся, если пользователь не выполнит определенную функцию. Оказалось, что whitepaper биткоина можно найти на любом Mac под управлением macOS Mojave или более новой ОС. Об этом сообщает Documenting Вitcoin.

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Как найти whitepaper биткоина на Mac

Чтобы открыть закрытый PDF-документ, в котором содержится whitepaper биткоина, необходимо вписать в приложение «Терминал» следующую команду:

open /System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

#bitcoin whitepaper видимо, чтобы быть заблокирован в августе Apple Mac компьютера running macOS Catalina or newer.



/System/Library/Image

Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf pic.twitter.com/q3imnsBcOt — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) April 5, 2023

Данный документ присутствует во всех версиях macOS, начиная с Mojave (10.14) 2018 года до текущей версии Ventura (13.3).

В Image Capture технический файл биткоина также используется в качестве образца документа для устройства под названием Virtual Scanner II, который по умолчанию либо скрыт, либо установлен не для всех пользователей.

Зачем он там

После выхода твита начали обсуждать возможность того, что Apple будет покупать биткоин или принимать оплату в нем, но ранее гендиректор Apple Тим Кук на пресс-конференции DealBook заявил, что компания не намерена принимать криптовалюту как средство оплаты для продуктов Apple.

Если Apple и будет предоставлять услуги или продукты, связанные с криптовалютой, это произойдет не скоро. Сам Кук отметил, что хотя компания изучает технологии криптовалюты, «это не то, что мы планируем делать в ближайшее время».

При этом Кук признался, что лично владеет криптовалютой.

«Я думаю, что разумно владеть ею (криптовалютой — ред.) как частью диверсификационного портфеля. Кстати, я никому не даю советов по инвестициям», — сказал глава Apple.

По словам программиста Энди Байо, в Apple обратили внимание на whitepaper биткоина почти год назад и заметили его как техническую проблему, но так до сих пор и не исправили.

Он предположил, что PDF-файл мог быть предназначен для тестирования приложений системы, которые забыли удалить.