Рост корпоративного банкротства в США, JPMorgan предупреждает о рисках начала рецессии: что нужно знать утром

Американские акции в основном выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones практически не изменился.

Несмотря на признаки замедления американской экономики, акции технологических компаний продемонстрировали уверенный рост в четверг, что позволило основным фондовым индексам США закрыться в зеленой зоне.

Между тем сегодня будет опубликован мартовский отчет о занятости в США — за этой статистикой внимательно следят инвесторы и аналитики.

Обратите внимание: 7 апреля не торгуются ценные бумаги с первичным листингом в США и Гонконге по случаю празднования Великой пятницы Страстной недели.

Акции Азии растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,3%, японский Nikkei прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1,3%, а китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%.

В США резко выросло число заявлений о корпоративном банкротстве

По данным S&P Global, в марте в стране было зарегистрировано 71 корпоративное банкротство, что стало самым высоким показателем с июля 2020 года.

Кроме того, за первые три месяца 2023 года о банкротстве объявили 183 крупные американские компании — это самый большой квартальный показатель за последние десять лет.

Согласно исследованию, наиболее сильно пострадавшими в этом году были потребительский сектор (23 заявки на банкротство), за ними следуют финансы (14 банкротств), здравоохранение (14 банкротств) и промышленный сектор (13 банкротств).

По мнению аналитиков, рост числа банкротств является результатом снижения потребительских расходов на фоне высокого уровня инфляции, а также быстрого роста процентных ставок. Более 20% банкротств произошли в компаниях, производящих потребительские товары и товары первой необходимости, поскольку оба эти сектора очень подвержены влиянию высокой инфляции.

Банковский кризис повышает вероятность начала рецессии — JPMorgan

Сокращение кредитования, вызванное недавним крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank, увеличивает шансы на начало рецессии в США, предупредил генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон.

По словам Даймона, для американской экономики впереди сгущаются грозовые тучи. Помимо банковского кризиса, это также связано с текущей политикой ФРС в отношении процентных ставок, высокой инфляцией и кризисом на Украине.

Citi: восстановление экономики Китая займет больше времени, чем ранее ожидалось

Эксперты из Citi обратили внимание на то, что Китай сообщил о скромном восстановлении экономического роста за первые два месяца 2023 года несмотря на то, что страна прекратила строгий контроль за COVID-19 еще в декабре прошлого года.

Отчасти это связано с падением экспорта из-за более медленного роста экономики США и Европы. Также кризис в китайском секторе недвижимости оказывает давление на китайскую экономику, считают в Citi. Между тем аналитики из Goldman Sachs прогнозируют, что уровень дефолтов китайских застройщиков составит 19% в этом году.

В связи с этим, по мнению Citi, корпоративные результаты китайских компаний по итогам первого квартала 2023 года будут более слабыми, чем ранее ожидалось.

Тем не менее стратеги из американского банка ожидают, что гонконгский индекс Hang Seng к концу сентября 2023 года вырастет до 24 000 пунктов, что примерно на 18% выше текущего уровня, а китайский CSI 300 дойдет до отметки 4 500 пунктов (+9% от текущих значений). В прошлом прогнозе Citi предполагалось, что этих значений индексы достигнут к июню этого года.