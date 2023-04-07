За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 177110 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
480 российских оккупантов и 2 танка. Потери врага за 6 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 177110 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
- РСЗО — 533 (+1) ед,
- средства ПВО — 281 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
- специальная техника — 304 (+2).
Источник: Минфин
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