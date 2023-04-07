Валютный прогноз: доллар США слабеет после данных по рынку труда

Число новый вакансий в США опустилось до минимального значения с мая 2021 года — 9,9 млн. Ранее сильный рынок труда был основным аргументом ФРС для проведения «жесткой» денежно-кредитной политики. Если тенденция на сокращение вакансий и рост безработицы продолжится, регулятор будет вынужден пересмотреть параметры своей монетарной политики. По этой причине основные участники рынка ждут ослабления доллара США. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

Продолжается укрепление EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0835, а сопротивление — на 1,0974. На данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к 1,1002. Около этой отметки возможно формирование нового уровня сопротивления и консолидация цены.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9175, а поддержка — на 0,9054. При закреплении ниже отметки 0,9071 CHF вырастет до уровня 0,8977. В противном случае USD может укрепиться к 0,9243.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6671. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56−133,81. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28. В противном случае иена ослабнет до 135,11.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2324. Сопротивление сформировано на 1,2526. В данный момент фунт стерлингов стремится достичь отметки 1,2607.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6236. На момент написания комментария сопротивление еще не было сформировано. Доллар США опустился до 0,6365, после чего курс NZD начал снижаться. Вероятно, новозеландский доллар пока не способен преодолеть данную отметку, однако потенциал роста до 0,6475 сохраняется.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD уровнем сопротивления стала отметка 1,3805. Поддержка сформировалась на уровне 1,3410. Причиной столь стремительного укрепления CAD послужил рост цены на нефть. С высокой долей вероятности USD ослабнет до 1,3358. На момент написания комментария наблюдался незначительный коррекционный рост доллара США.